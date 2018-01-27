В Тюмени наградили лидеров общественно-политической и экономической жизни Урала и Сибири

Церемония награждения межрегиональной премии общественного признания лидеров в области политики, гражданского сообщества, бизнеса "Итоги года Урала и Сибири" 2017 года состоялась в Тюмени 26 января.

Уникальный для России межрегиональный конкурс общественного признания в Уральском федеральном одиннадцатый год подряд проводит РИА ФедералПресс", в этот раз участники проекта и эксперты впервые собрались для подведения итогов не в столице округа - Екатеринбурге, а в гостеприимной Тюмени.

Открывая торжественное мероприятие, гендиректор РИА ФедералПресс" и основатель премии Иван Еремин отметил, что" Итоги" ежегодно собирают наиболее ярких и успешных номинантов – представителей общественно-политической, экономической жизни Уральского федерального округа, которые внесли существенный вклад в развитие урало-сибирских регионов, и чьи имена оказались наиболее знаковыми.

"Премия растет, и с каждым годом на политическим и бизнес-горизонте Урала и Сибири появляются новые лидеры, которые своими победами и достижениями способствуют продвижению регионов УрФО на федеральном и международном уровне, определяют ландшафт политической и экономической жизни Урала и Западной Сибири и дают основу для будущего развития страны, - обратился к присутствующим Еремин. - Сегодняшний вечер стал кульминационным моментом, подводящим результаты полугодовой исследовательской работы. За фасадом праздничных церемонный лежит масштабный трехэтапный экспертный опрос, проводимый в течение нескольких месяцев, состоящий из авторитетных экспертов и исследовательских организаций не только УрФО, но и России".

Задачи Премии – способствовать построению единого информационного политического и экономического пространства на территории округа. Инициативу полностью поддерживает аппарат уполномоченного представителя президента РФ.

В этом году премия впервые проходит на новой площадке. "Тюмень давно и прочно занимает позиции не только прогрессивно развивающегося региона, но и удобной площадки для проведения значимых деловых и общественных мероприятий", - подчеркнул Еремин и поблагодарил руководство Тюменской области, лично губернатора за помощь в организации церемонии и традиционное сибирское гостеприимство. Также прозвучали слова признательности в адрес исследовательских организаций, коммуникационных центров, СМИ и других партнеров.

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских отметил, что "Итоги года Урала и Сибири" можно считать летописью развития большого Урала:

"Премия – одно из заметных событий общественно-политической жизни нашего округа на протяжении десятилетия. Этот период занимает особое место в истории Урала и Западной Сибири. Быстрый экономический рост сочетался с насыщенной общественной и политической и культурной жизнью. Именно в эти годы удалось заложить основы развития округа на многие десятилетия вперед. Своего рода летописцем нашего времени и стала Премия "Итоги года Урала и Сибири". Она не только выделяла знаковые фигуры и события, но и отмечала вехи истории. Благодаря "Итогам" укреплялось единое информационное и политическое пространство большого Урала и Сибири. Важную роль здесь играет высокопрофессиональный экспертный совет премии, его состав говорит о мощном индивидуальном потенциале УрФО. У нас сложилось сильное экспертное сообщество, способное дать объективную оценку общественным процессам и явлениям".

Полпред предложил организаторам расширить список номинаций: "Обширным и представительным выглядит список номинаций, но, думаю, его можно дополнить – жизнь округа определяют не только политики, бизнесмены и лоббисты. Главная роль принадлежит все же производству, науке и образованию. Уверен, что такие номинации, как ученый года, инженер года, научное открытие года только украсят эту премию".

По мнению Холманского, выбор Тюмени для проведения мероприятия символичен: "Тюменская область – один из самых успешных регионов в Уральском федеральном округе и всей России. Здесь научились умело использовать природный и человеческий потенциал, ставить амбициозные цели и работать на перспективу".

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сообщил, что солидарен с РИА "ФедералПресс" в стремлении объединять и укреплять межрегиональное сотрудничество. "Сегодня в Тюмени мы чествуем лидеров Урала и Сибири в сфере политики, экономики и общественной деятельности – людей, добившихся весомых результатов на своем профессиональном и жизненном пути. Получение премии стало возможным благодаря вашей целеустремленности, высокой самоотдаче. А этого нельзя достичь без любви к своему делу и к родной земле. Убежден, успех любого проекта определяют именно люди и их отношение к тому, что они делают. Им мотивация идти к цели. Тюменской области повезло – она богата такими яркими личностями. Исторически сложилось так, что наша земля притягивает энтузиастов и созидателей. Благодаря таким людям наша территория не раз совершала колоссальный рывок вперед. Была и остается опорным краем нашей страны, является привлекательной для личностей, готовых строить, создавать новое, развивать экономику, инвестировать в производственные и социальные проекты", – отметил Якушев.

Первыми на сцену для получения наград были приглашены представители "Росатома" и "Транснефть Сибирь" – компании отмечены благодарственными письмами полномочного представителя президента РФ в Уральском Федеральном округе и дипломами в спецноминации "За вклад в развитие регионов УрФО".

За прогрессивный подход в реализации стратегии инновационного развития экономики Тюменской области диплом и звезда в специальной номинации "За вклад в развитие регионов УрФО" вручены Владимиру Якушеву. "Это не моя личная награда. Это награда огромной команде, которая работает сегодня в Тюменской области. Все мои коллеги в региональном правительстве и в муниципалитетах, инвесторы, которым мы благодарны за то, что они связали свою жизнь с нашим регионом и реализуют свои проекты на тюменской земле. И, конечно же, общественников – людей, которые переживают за то, как развивается наше общество, людей, которые реализуют огромное количество социальных проектов. Всем им огромное спасибо. Это наша общая победа", – подчеркнул губернатор.

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак передал присутствующим приветственные слова от Антона Силуанова, отметил, что регионы УрФО традиционно демонстрируют высокий уровень вовлеченности граждан в процесс диалога между обществом и властью, и выразил надежду, что эти позитивные тенденции сохранятся.

В ходе церемонии также прозвучали поздравления и пожелания от глав Югры, Ямала, Челябинской и Курганской областей.

В совместной с Общероссийским народным фронтом номинации "За вклад в развитие гражданского общества в регионах УрФО" одним из номинантов стала ректор ТОГИРРО, доверенное лицо кандидата в президенты РФ, сопредседатель штаба ОНФ Тюменской области Ольга Ройтблат.

Перед вручением награды член центрального штаба ОНФ, руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов подчеркнул, что это важная номинация. "В 90-е годы – в начале нулевых словосочетание "гражданское общество" ассоциировалось больше с протестными движениями и оппозицией. С того времени страна проделала колоссальный путь. И не только в экономике, укреплении государственности и социальной сфере. Изменились люди. Простые, инициативные, неравнодушные деятельные люди осознали себя гражданским обществом. Сегодня гражданский активизм и патриотизм – вещи одного порядка. Только патриотизм не диванный, а патриотизм деятельный, созидательный и конструктивный. Мы здесь живем. Хотим жить лучше. Мы видим возможности – и используем их. Мы видим проблемы – и решаем. Вот это сегодня является настоящей гражданской позицией. Неравнодушные люди работают в самых разных сферах – спектр огромен, перечислять бессмысленно. Часть из них нашли свою платформу в сообществе единомышленников, в частности, в Общероссийском народном фронте. Далеко не все. Это явление гораздо шире и многообразнее. На самом деле, благодаря взрослению нашего гражданского общества мы уверенно смотрим вперед".

Строительство – она из ключевых отраслей экономики и индикатор самочувствия любого региона. Представитель Тюменской области в Совете Федерации Степан Киричук заверил, что наш округ в этом плане всегда на высоте, и вручил диплом в спецноминации "За инновации в сфере строительства УРФО" Клубному дому "Вертикаль" Группы компаний ЭНКО.

Вопрос охраны окружающей среды – чрезвычайно важный для УрФО, так как в нем сосредоточена значительная часть промышленности России. Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева поблагодарила всех, кто защищает природу, а диплом в спецноминации "За существенный вклад в организацию экологического стратегии РФ в регионах Урала и Сибири" получил президент Некоммерческого партнерства "Уральская Ассоциация экологически ответственных предприятий", руководитель экспертного отдела "Свердловского отделения "Всероссийское Общество охраны природы" Михаил Беленький.

За вклад в освещение проблем экологии в специальной – зеленой номинации дипломом Премии отмечен коллектив ГТРК "Южный Урал". Его вручил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Лучшими в развитии спорта в регионах признаны председатель комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Владимир Семенов и советник генерального директора по связям с общественностью ПАО "Челябэнергосбыт". Екатерина Демидова. Награды им вручил двукратный олимпийский чемпион по гандболу, заслуженный мастер спорта СССР и России Александр Тучкин. "Спорт – это важно, но приобщение работников ваших предприятий, детей к физкультуре, здоровому образу жизни – это самое главное, что необходимо делать и в дальнейшем", – убежден спортсмен.

"Лоббистами года" стали председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, депутат Курганской областной думы, директор ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" Владимир Казаков, член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук.

Степан Киричук награжден и в номинации "Заявление года". Эксперты высоко оценили его высказывание по решению федерации о снижении объемов софинансирования государственных программ Тюменской области: "Когда-нибудь эта тяга лопнет, нельзя до бесконечности нагружать субъекты, изымая все больше средств из региональных бюджетов, между тем на федеральном уровне постоянно находят разные способы это сделать". " В этом году постараюсь меньше говорить, чтобы дать шанс отличиться другим", - принимая очередную звезду, отшутился Степан Михайлович.

"Парламентарием года" признан член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин.

Лучший законопроект в 2017 году, по мнению экспертов, предложило правительство Тюменской области – инициатива касалась введения налоговых каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Дипломат года" – такого звания удостоен председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев за умение выстроить конструктивный диалог между общественинками и властью, результатом которого стало, в частности, решение о создании вокруг Тюмени зеленого лесного пояса общей площадью 77 тысяч гектаров.

Ведущим "Оппозиционером года" стал депутат Госдумы Дмитрий Ионин от "Справедливой России", экс-кандидат в губернаторы Свердловской области. Награду ему вручил однопартиец – депутат Госдумы Владимир Сысоев.

"Пиар-компания" была более продуманной и яркой у председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова отмечена в этой номинации за социальный проект "Создавая будущее"

"Альянсом года" признано объдинение "Фортума" и корпорации "СТС" в АО "УСТЭК". Также отмечен "Фонд святой Екатерины" за поддержку уральского медиафорума.

В номинации "Стратегия года" победили "Газпромнефть-Хантос" и "Тюменьэнерго".

В "Антикризисе года" отметили "UTair" – за выживаемость в тяжелых экономических условиях. Ее гендиректора Андрея Мартиросова за успешное сохранение компании наградили в номинации "Лоббист года".

За информационную политику звезд удостоены Проект комплексного освоения территории - район "Академический" в Екатеринбурге, Антипинский НПЗ и ООО "РН-Юганскнефтегаз".

В номинации "Социальный проект года" чествовали ООО "Лукойл –Западная Сибирь" за организацию конкурса социальных проектов, Челябинскую область за конкурс среди НКО социально значимых и Татьяну Флеганову – создателя и руководителя екатеринбургской ассоциации для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в "Особые люди".

Лучший инвестиционный проект года реализован в Челябинской области: построен и в веден в эксплуатацию самый крупный на Урале тепличный комбинат по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте - агрокомплекс "Чурилово", инвестиции составили 7 млрд рублей.

В номинации "Сделка года" за успешную продажу ямальских народных облигаций чествовали Запсибкомбанк и Газпромбанк.

За стартап года награжден Дмитрий Гурьев из Екатеринбурга, создавший первый в России венчурный фонд молодежных стартапов, и проект тюменской компании НТЦ "Интерм".

В номинациях по экономике за "Менеджерский дебют" звезды удостоен директор ПАО "СУЭНКО" Данил Анучин. Диплом Премии "Итоги года 2017" за вклад в развитие экспортно-ориентированного предпринимательства вручен директору тюменского ООО "Логистика-авто" Максиму Дорохову.

В специальных номинациях отмечены также "Фундаментстройаркос" за уникальные разработки, заместитель директора по производству в ООО " Абсолют-Агро" Катерина Шабашева за вклад в развитие предпринимательства и "Открытый регион - Югра" - за проект автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр "Открытый регион".

Завершая торжество, гендиректор РИА ФедералПресс" Иван Еремин еще раз поблагодарил всех, кто причастен к проведению Премии, и выразил надежду, что в "Итогах года Урала и Сибири -2018 сегодняшние номинанты порадуют нас новыми успехами и достижениями, а экспертное сообщество сможет открыть новые яркие имена.

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Татьяна Тихонова