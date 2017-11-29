Заместитель генпрокурора провел в Тобольске совещание по проблемам долевок и невыплате зарплат

Совещание-семинар по вопросам прокурорского надзора за исполнением законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и соблюдения прав граждан на оплату труда обсудили в Тобольске 28 ноября. Участие в заседании приняли заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв, прокуроры Уральского федерального округа, их заместители, курирующие указанные направления деятельности, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, работники управления генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе, горрайпрокуроры и сотрудники аппарата прокуратуры Тюменской области.

На совещании прошло всестороннее обсуждение проблемных вопросов, обмен методическими наработками, направленными на повышение качества и оптимизацию организации прокурорских проверок, работы контролирующих и правоохранительных органов.

Рассказывая о ситауции в Тюменской области, Владимир Якушев сообщил, что в нашем регионе проблемы дольщиков решает инвестиционный проект по предоставлению готовых помещений, он реализуется в сотрудничестве с с органами областной прокуратуры и прокурорами на местах. Вопросами невыплаты заработной платы занимаются межведомственные комиссии, как на уровне региона, так и в муниципалитетах. Особое внимание уделяется предприятиям-банкротам. Приемлемые варианты, по словам губернатора, удается найти благодаря взаимодействию с областной прокуратурой:

Совместные усилия прокуратуры, органов власти, правоохранительных и иных структур позволили в текущем году добиться погашения в округе долгов по зарплате в размере свыше 3 млрд рублей, завершения строительства 11 проблемных многоквартирных домов с восстановлением жилищных прав более тысячи граждан.

Тем не менее, обстановка остается напряженной, и для дальнейшего продвижения требуется выработка дополнительных мер, основанных на глубоком анализе ситуации в конкретных территориях и всестороннем изучении положительного опыта, подчеркнул губернатор.

Совещание-семинар прошло в деловой конструктивной обстановке. Его участники выступили с докладами по актуальным темам, вынесенным на повестку дня, ответили на вопросы и открыто обсудили предложения, касающиеся совершенствования организации прокурорского надзора и повышения уровня межведомственного взаимодействия.

По итогам мероприятия будет издан информационный бюллетень, чтобы прокуроры на местах могли использовать его в своей работе.

По информации пресс-служб губернатора Тюменской области и генпрокуратуры