Банк России, полиция и прокуратура проводят акцию "Клади трубку"

В Тюменской области, Югре и на Ямале стартовала всероссийская информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку". Мероприятие инициировано Банком России, МВД и Генпрокуратурой.

Сотрудники Центрального банка и правоохранительных органов в рамках акции проведут встречи с гражданами на предприятиях, в общественных местах, научат их распознавать телефонных мошенников, расскажут о популярных преступных схемах, раскроют ключевые индикаторы, сигнализирующие о необходимости прервать разговор. Кроме того, подготовлены видеоролики, баннеры, листовки, карточки для размещения в транспорте, на уличных цифровых экранах, остановочных павильонах, в торговых центрах, различных организациях, в социальных сетях, сообщает Отделение Банка России по Тюменской области.

По данным Банка России, только за II квартал 2024 года в целом по России зафиксировано 257 тыс. операций без согласия клиентов. Объем похищенных у россиян денег достиг 4,8 млрд рублей, что на 23% больше по сравнению со средним показателем за предыдущие четыре квартала. Вместе с тем, банки отразили 16,3 млн попыток хищений на сумму 2,3 трлн рублей, активно применяя антифрод-системы. Телефонное мошенничество остается одним из самых распространенных способов обмана граждан.

"Телефонные аферисты при обмане граждан чаще всего представляются сотрудниками силовых структур или Центробанка. Главная цель акции – научить людей распознавать телефонных мошенников и немедленно прерывать разговор с ними. Если вам позвонил незнакомый человек и говорит, что по вашей карте зафиксирована подозрительная операция, нужно срочно перевести деньги на специальный безопасный счет, на вас оформлен кредит, просит помочь задержать преступников, гарантирует супердоход от инвестиций и самое главное – продиктовать код из СМС-сообщения, то это точно мошенники! Запомните золотое правило – сразу же прервите разговор и положите трубку", – рассказал эксперт Отделения Банка России по Тюменской области Максим Сундуков.

Представитель регулятора напомнил о том, в телефонном разговоре нельзя никому сообщать свои персональные данные, данные банковских карт, любые коды и пароли и ни в коем случае переводить деньги по указаниям посторонних лиц.