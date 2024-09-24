Александр Попов может сменить Владислава Московских на посту прокурора Тюменской области

Фото - https://epp.genproc.gov.ru

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании сегодня поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров нескольких субъектов РФ, в том числе Тюменской области и Ямала, пишет ТАСС.

По данным издания, действующий прокурор Тюменской области Владислав Московских будет назначен на пост прокурора Курганской области. Его место займет зампрокурора Башкирии Александр Попов.

Попову 47 лет, родом он из Калужской области, в 2000 году окончил Воронежский госуниверситет. До 2016-го работал в прокуратурах Брянской области, до 2020-го был замначальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, до 2022-го – замначальника управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Главного управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. За добросовестное исполнение должностных обязанностей поощрен нагрудными знаками "За безупречную службу", "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", "За заслуги".

На Ямале прокурор тоже сменится - сенаторы поддержали кандидатуру приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша для назначения на пост прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.