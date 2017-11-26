Молодая тюменка выступила на молодежном форуме Госдумы

Председатель общественной молодёжной палаты при Тюменской областной думе Мариета Матевосян выступила на первом Всероссийском молодёжном форуме Госдумы, который проходил в Москве. Она прошла конкурсный отбор и представила проект по поддержке молодежных инициатив.

Как рассказала тюменская активистка, изначально инициатива была связана с развитием внутреннего туризма: она предлагала внести поправку в Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 о правилах дорожного движения. В Тюменской области представители туристической отрасли и Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области эту инициативу выдвигали на уровне региона. Но, к сожалению, вопрос нельзя решить, пока он не будет принят на уровне федерации. Это связано с тем, что сначала необходимо внести поправки в постановление федеральных органов власти.

На форуме молодых парламентариев, учёных, аспирантов и научных исследователей со всей страны разделили на 18 команд от 25 до 30 человек. Каждая команда работала в каком-либо комитете и рассматривала определенную проблематику. Команде, в которой работала тюменка, достался вопрос "Молодёжные инициативы: поддержать или не мешать".

"Я предложила рассмотреть эту проблему в плоскости жизни работающей молодёжи. Сейчас у молодых специалистов, которые занимаются общественной деятельностью, не всегда получается максимально включаться в работу. Это происходит из-за недопонимания со стороны работодателя. Чтобы решить эту проблему, необходимо добиться таких условий, при которых работодателю было бы выгодно поддерживать вовлеченность работающей молодёжи в общественные дела", - пояснила Мариета Матевосян.

Она же и презентовала проект, который включал систему государственных преференций, позволяющих изменить мнение работодателей о молодых активных специалистах, пишет "Мой портал".