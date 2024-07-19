В Тюменской гордуме сформировали первую общественную молодежную палату 

10:14 19 июля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Завершен набор в общественную молодежную палату при Тюменской городской думе, постановление об утверждении численного состава подписала председатель гордумы Светлана Иванова.

Общественная молодежная палата формируется впервые, в новый совещательный орган на конкурсной основе вошли 36 тюменцев: по 15 человек от думы и администрации, 6 – от партий. В составе 15 девушек и 21 парень. Самому младшему 18 лет, самому старшему – 33. Появление палаты стало результатом слаженной работы представительных и исполнительных органов власти, фракций думы, подчеркнула Светлана Иванова.

"Сплав опыта депутатов и молодости общественной молодежной палаты будет способствовать успешной реализации нового общественно-политического проекта", – уверена председатель думы.

Первая рабочая встреча с активистами молодежной палаты состоится в августе.

Теги: Молодежная палата , Светлана Иванова , Тюменская городская дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2024