В Тюменской гордуме сформировали первую общественную молодежную палату

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Завершен набор в общественную молодежную палату при Тюменской городской думе, постановление об утверждении численного состава подписала председатель гордумы Светлана Иванова.

Общественная молодежная палата формируется впервые, в новый совещательный орган на конкурсной основе вошли 36 тюменцев: по 15 человек от думы и администрации, 6 – от партий. В составе 15 девушек и 21 парень. Самому младшему 18 лет, самому старшему – 33. Появление палаты стало результатом слаженной работы представительных и исполнительных органов власти, фракций думы, подчеркнула Светлана Иванова.

"Сплав опыта депутатов и молодости общественной молодежной палаты будет способствовать успешной реализации нового общественно-политического проекта", – уверена председатель думы.

Первая рабочая встреча с активистами молодежной палаты состоится в августе.