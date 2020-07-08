Владислав Татаринцев: Участие в форумах позволяет молодежи реализовать свои идеи

Впервые в режиме онлайн с 3 по 5 июля проходил молодежный форум "Утро-2020". В этом году его главной темой стала молодежь как драйвер национальных проектов. Более 400 участников из 40 регионов боролись за грантовые выплаты на реализацию своих идей. В течение трех дней они посещали виртуальные образовательные площадки и работали над своими проектами. Итоги форума и работу тюменских направлений мы обсудили с Владиславом Татаринцевым - начальником отдела молодежных проектов регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

- Вы довольны тем, как прошел форум?

- В этом году форум прошел в онлайн-формате. В программе было заявлено 12 направлений от разных регионов Уральского федерального округа. Тюмень организовывала два блока - "Урал Патриотичный" и "Урал Творческий". По итогам могу сказать — сработали хорошо. Участники и коллеги отметили наш особый подход к программам на площадках. В патриотичном блоке мы, например, затронули довольно широкий спектр вопросов. В творческом направлении провели ярмарку с "палатками" и мастер-классами в режиме онлайн, что весьма необычно. Судя по отзывам, форумчанам было интересно, они узнали много нового.

- Готовы ли вы были, как организаторы, к онлайн-формату форума?

- Работа в онлайн не стала для нас вызовом. С марта по июнь этого года мы создавали проект "Лучше дома" с афишей онлайн-событий. Этот опыт применили при организации тематических площадок. Концепция онлайн-участия нами отработана еще на прошлогоднем форуме "Утро", который проводила наша область. Формат предназначался для тех, кто не смог присутствовать лично. Имея такой опыт, мы подошли к форуму этого года подготовленными.

- Сколько участников удалось собрать на тюменских площадках?

- Мы руководствовались принципом открытости и доступности, чтобы наши площадки посетить мог каждый желающий. Если говорить только об участниках, то на "Урал Патриотичный" подали заявки порядка 150 человек, а на творческую площадку - более 300. В целом же суммарное количество просмотров на наших трансляциях за три дня превысило 150 тысяч.

- Какой практический эффект для молодежи несет в себе "Утро"?

- В первую очередь, конечно, стоит упомянуть гранты. Это серьезная поддержка для реализации социально значимых проектов и молодежных инициатив. Общая сумма грантовой поддержки в этом году составила почти 14 миллионов рублей. Ребята из Тюменской области получили 4,3 миллиона - это лучший результат среди всех регионов Уральского федерального округа. Еще один важный практический эффект - это новые знания и компетенции. Третий момент заключается в том, что на форуме ребята находят единомышленников. Даже в режиме онлайн молодые люди знакомятся, общаются. Форум в таком случае выступает площадкой формирования новых сильных команд, которые готовы делать интересные проекты.

- Каких изменений нам ждать на форуме в следующем году?

- Форум имеет "кочующий" формат - каждый год регион, ответственный за его организацию и проведение, меняется. Поэтому на этот вопрос сможет ответить представитель того региона, в котором форум будет проходить в следующем году. Пока говорить об этом рано. Все будет зависеть от организаторов и о тех тем, которые они изберут. Но думаю, что опыт этого года обязательно будет учтен.

Дарья Юшкова