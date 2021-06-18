Молодежный форум "УТРО" пройдет без офлайна

Офлайн-часть форума молодёжи Уральского федерального округа "УТРО-2021" перенесена на 2022 год. Такое решение принял огркомитет в связи ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Очная встреча спикеров и участников должна была состояться с 3 по 9 июля в Салехарде.

Сейчас продолжается первый этап форума в формате онлайн, он стартовал 1 июня и завершится 2 июля. Спикеры помогают участникам прокачивать компетенции и навыки, такие как софт скилс, экологичность, креатив и осознанность на каждом из 7 треков.

На лекциях и онлайн-встречах выступят более 70 спикеров России, экспертов в своих отраслях. Например, художник-иллюстратор, автор книги "Ася и пластиковый мир" и популярного Instagram-блога @asya.mitskevich, ведущая подкаста Pokolenie Zero Ася Манн-Мицкевич расскажет об основах экологического мышления и том, как продвинуться от желания улучшать мир к конкретным действиям. Член союза архитекторов России, соосновательница проектной группы ЯРУС и проектно-исследовательской команды "Арктикаметрия", эксперт по разработке стандарта развития городской среды в Арктике Виктория Богинская обсудит с участниками практический опыт урбанистики в арктических широтах. Практикующий нейропсихолог, игровой коуч, бизнес-тренер и спикер в Сколково, управляющий партнёр международной компании по построению коммуникаций в Индии, Китае, Пакистане и Турции Ника Виардо расскажет о ментальном здоровье и том, как перестать выгорать и начать управлять своим ресурсом.

Подключиться к доступным лекциям и воспользоваться размещёнными на платформе материалами могут все пользователи России и зарубежья. Даже те, кто не регистрировался на форум, могут посетить общие лекции. Для этого нужно создать личный кабинет на сайте forumutro.ru/online, куда сохраняются все онлайн-встречи со спикерами.

Форум "УТРО-2021" является одним из событий Всероссийской форумной кампании. Над этим событием по принципу соавторства работают все регионы Уральского федерального округа, каждый субъект самостоятельно работает над программой образовательных площадок. Треки "Урал экологичный" и "Урал туристический" организует Ямал, "Урбанистический" — ХМАО, "Цифровой" — Свердловская область, "Творческий" — Тюменская область, "Образовательный" — Челябинская область, "Исследовательский" — Курганская область, сообщили в пресс-службе форума.