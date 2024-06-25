Тюменская область на "Утре" представляет информационные и цифровые технологии

Фото: пресс-служба форума «Утро»

Форум молодёжи Уральского федерального округа "Утро" проходит в Екатеринбурге. В этом году его участники обсуждают планы и перспективы для работающей молодёжи Урала, тюменская площадка - про IT.

На открытии образовательной части форума "Утро" в том числе выступил начальник управления молодёжной политики и общественных проектов департамента общественных связей ТО Владислав Татаринцев:

На площадке будет проведена "распаковка" идеального ИТ-специалиста. Выясним, какие качества и знания сегодня востребованы бизнесом. На тюменскую площадку "Информационные и цифровые технологии" поступило рекордное количество заявок — 1678. Это говорит о том, что специалисты в сфере ИТ востребованы. Всего отобрано 150 участников. По итогам форума регионы УрФО получат комплекс предложений для органов власти по повышению привлекательности ИТ-профессий и снижения дефицита кадров.

По словам Татаринцева, в Тюменской области активно развиваются молодёжные пространства. Сегодня их восемь. В этом году Тюменская область заявилась и на участие в программе "Регион для молодых". Благодаря этому на одно пространство в регионе может стать больше.

Форум продлится до 28 июня. В нем принимают участие более тысячи человек из 44 регионов России. В составе делегации Тюменской области 125 человек. Это представители работающей молодежи, молодежных сообществ, студенты, а также участники "Движения первых" и молодые люди из подшефного г. Краснодона.

Площадка Тюменской области на форуме "Утро" подготовлена Департаментом информатизации Тюменской области совместно с ГАУ ДО ТО "Региональный информационно-образовательный центр", Департаментом общественных связей ТО и мультицентром "Моя территория" в Тюмени.