Молодежное "Утро" - 2025 примет Тюменская область

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Следующий форум молодежи Уральского федерального округа "Утро", который проводится по поручению Президента России, состоится в Тюменской области. Решение об этом приняли полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор.

"Отличительная особенность форума Утро в том, что он проходит в разных регионах Уральского федерального округа. Это хорошая возможность для молодых людей - участников форума лучше узнать особенности наших регионов, обсудить актуальные темы их развития. В 2025 году принимать форум доверено Тюменской области", - отметил полпред в УрФО Владимир Якушев.

В следующем году форум будет немного изменен. Сейчас ведется работа по выбору темы и площадки для его проведения.

В 2024 году форум "Утро" проходил в июне на площадке кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. В нем приняли участие свыше 1 тысячи представителей молодежи. Основной темой образовательной программы был "Урал профессиональный".