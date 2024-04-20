Тюменцы смогут отправиться на форум "УТРО"

С 22 по 28 июня в Екатеринбурге пройдет форум "УТРО". Участников ждут мастер-классы, лекции, мастерские и воркшопы. Подать заявку на событие можно до 28 апреля на платформе "Росмолодежь.События".

В этом году форум объединит более тысячи участников от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающую молодежь, студентов и школьников.

Основное направление события в 2024 году — популяризация рабочих профессий "Урал профессиональный". Команда от каждого региона подготовит свои кейсы по различным тематикам: Тюменская область — в области информационных и цифровых технологий, Челябинская область — металлургии, Свердловская — промышленности, Курганская — сельского хозяйства и экологии, ХМАО — нефтедобычи, а ЯНАО — газовой промышленности.

— На событии участники могут пообщаться с ведущими специалистами различных отраслей, узнать о трендах и новых технологиях, обсудить актуальные проблемы. "УТРО" становится местом вдохновения и мотивации для молодых людей Тюменской области, помогая им раскрыть свой потенциал, получить и поделиться ценным опытом с другими. Форум — возможность стать частью крупного образовательного и культурного проекта, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

На форуме также пройдут внеучебные мероприятия: мастерская по созданию музыки "Уральская ночь музыки или Свердловский Рок-клуб", литературная студия "Сказки Бажова", мастерская по огранке ювелирных изделий "Малахитовая шкатулка", мастер-классы по кулинарии, арту и рисованию "Стенография", сообщает КП-Тюмень.