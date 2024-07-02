Более миллиона рублей получили тюменцы на грантовом конкурсе форума "Утро"

Тюменская область — на первом месте по сумме грантов на форуме "Утро". На реализацию своих проектов жители региона привлекли около 1,1 млн рублей, сообщает департамент общественных связей ТО.

Максимальную среди тюменцев сумму получила студентка ТюмГМУ Минздрава России Елизавета Короткова. Она выиграла 498 тысяч рублей на Медицинский карьерный форум, который пройдёт в конце октября.

"Это проект, адресованный студентам Тюменского государственного медицинского университета, а также школьникам, которые планируют поступать в этот вуз. Мы предлагаем провести трехдневный форум с двумя треками – отдельно для школьников и для студентов. Участники смогут познакомиться со структурными подразделениями медицинских организаций Тюмени, узнать, в каких направлениях могут работать и развивать свой потенциал", - рассказала Елизавета Короткова.

Марафон социального проектирования "Батл идей" выиграл грант в размере 440 тыс. рублей. Его автор — Валерия Кривоногова из мультицентра "Моя территория" в Тюмени. Для девушки это юбилейный, пятый, форум "УТРО".

"Батл идей" — проект для молодёжи из муниципальных образований Тюменской области. Его задача — дать ребятам необходимые знания и навыки для формирования своих сообществ, разработки проектов и участия в грантовых конкурсах для их реализации.

"Планируем провести несколько образовательных интенсивов, где будем прорабатывать идеи, собирать команды сообществ, работать с паспортами проектов, учиться публичным выступлениям и проведём финальное событие - Батл идей, где участники поборются за получение софинансирования своего проекта", - рассказала Валерия Кривоногова.

В тройке победителей и "Спасти может каждый", грант на его реализацию - 150 тыс. рублей. Это комплексный просветительский проект по первой помощи. Его автор - Софья Бударова. Для тюменки это первый опыт участия в форуме.

"Спасти может каждый" - это проект для тюменских школьников 14-18 лет. Простой отработки навыков по оказанию первой медицинской помощи в нем не предусмотрено. Мы будем решать кейсы — ситуационные задачи. Реализация проекта запланирована на ноябрь 2024 - январь 2025 года. Его участниками станут 110 ребят", - отметила Софья.

Форум уральской молодёжи "Утро" проходил в Екатеринбурге. В нем приняли участие более тысячи человек из 44 регионов России. Тюменскую область представляла делегация из 126 человек.