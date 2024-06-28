Моор на форуме "Утро" рассказал, чем Тюменская область может заинтересовать молодежь

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с участниками образовательной площадки Тюменской области "Информационные и цифровые технологии" на форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО".

Форум проходит в Екатеринбурге на базе кампуса Уральского федерального университета. Глава региона осмотрел площадку форума и ознакомился с инфраструктурой студенческого городка.

В год 80-летнего юбилея Тюменской области губернатор рассказал представителям уральской молодежи об истории, сегодняшнем дне и перспективах дальнейшего развития региона. Участниками встречи стали студенты, молодые специалисты и школьники из регионов УФО, а также города Краснодона Луганской Народной Республики.

На протяжении всей своей истории Тюмень, первый русский город в Сибири, была важным логистическим центром для освоения новых территорий, отметил Александр Моор. Опираясь на тюменский форпост, наши предки всего за 60 лет дошли до Тихого океана и Аляски. В ХХ веке Тюмень стала транспортным узлом и интеллектуальным центром для создания крупнейшего в стране Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

Говоря о будущем Тюменской области, Александр Моор рассказал о трех масштабных проектах – строительстве на Тобольской промышленной площадке нового завода по производству полипропилена компании "СИБУР", создании Межуниверситетского кампуса мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука и университеты", а также о запуске промышленного технопарка "ДСК-500", который станет центром передовых исследований и разработок для нефтегазовой отрасли.

"В 2023 году Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes лучших городов для ведения бизнеса. Мы сохранили за собой третье место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Тюмень занимает третье место по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга. Но главное наше достижение – с 2007 года в Тюменской области отмечается постоянный рост населения", – рассказал губернатор.

За последние двадцать лет население Тюменской области выросло почти на 300 тысяч человек. При этом количество многодетных семей увеличилось более чем в три раза, и сегодня их уже почти 40 тысяч. Продолжительность жизни возросла на десять лет и превысила 74 года.

К 2035 году численность молодых жителей Тюменской области в возрасте от 19 до 25 лет увеличится еще почти в два раза. В регионе – шесть вузов, в которых учатся около пятидесяти тысяч студентов.

"Тюменская область – это территория возможностей", – обратился к юношам и девушкам глава региона. Александр Моор поделился с участниками форума своим опытом решения управленческих задач, обсудил с ними развитие спортивной инфраструктуры, перспективы внедрения беспилотного транспорта, расширение сети молодежных центров, в том числе в сельских районах, а также другие важные для молодых людей темы.

"С молодежью всегда интересно. Генерируют свежие идеи, с оптимизмом смотрят в будущее, где можно реализовать себя. Наша задача – сделать это будущее осязаемым и комфортным", – резюмировал губернатор.