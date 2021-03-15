Форум уральской молодежи "Утро-2021" пройдет на Ямале

С 3 по 9 июля в Ямало-Ненецком автономном округе состоится форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2021". В этом году он пройдет в формате кейс-форума, состоящего из семи образовательных, но в то же время практических треков, каждый из которых в результате будет иметь готовые продукты, такие как экологическая акция по очистке берега в поселке Салемал, короткометражный фильм, маршрут для путешествия и другие, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Форум молодежи "УТРО" – это крупнейшая образовательная молодежная площадка, на которой участники получают дополнительные знания и компетенции, презентуют социальные проекты и борются за гранты.

"Ямал отвечает за площадку "Урал экологичный". Если раньше молодые люди собирались в одном месте и защищали проекты, то в этом году мы планируем отправить их в национальный поселок, где они смогут заняться волонтерством, поучаствовать в экологической уборке. Это уникальная возможность для ребят со всего Уральского федерального округа побывать в настоящей Арктике и сделать действительно добрые дела", – сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Ожидается, что участие в форуме примут 350 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Тюменская область на форум отправит 50 делегатов, отбором кандидатур занимается региональный комитет мероприятия. В приоритете те, кто подал свой проект на конкурс в рамках форума и может претендовать на грант для реализации социальных проектов, пояснили в оргкомитете. Заявочная кампания и отбор участников пройдут с 1 апреля по 31 мая, подготовительный заочный этап – с 1 июня по 2 июля 2021 года, очный этап – с 3 по 9 июля 2021 года.

Тюменская область организует площадку "Урал творческий", посвященную созданию контента.

"В одиннадцатый раз форум станет точкой притяжения талантливых и энергичных молодых людей, нацеленных на практический результат и совершенствование своих профессиональных и лидерских навыков. Уверен, что участники форума с пользой проведут время, познакомятся с единомышленниками, получат новый опыт и знания, которые позволят воплотить в жизнь смелые идеи", – отметил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Зарегистрироваться можно на сайте форума и в автоматизированной информационной системе "Молодежь России". Дополнительную информацию можно узнать также в сообществе "Форум молодежи "Утро" в "ВКонтакте" и "Инстаграм".