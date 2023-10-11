Тюмень примет молодежный форум инвалидов "Интенсив-2023"

Фото - Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов

Межрегиональный молодежный форум Уральского федерального округа ВОИ "Интенсив" пройдет в Тюмени с 18 по 22 октября при поддержке Всероссийского общества инвалидов, сообщает региональная организация Всероссийского общества инвалидов.

Молодежный форум "Интенсив-2023" – это проект Тюменской областной организации инвалидов, который представляет комплекс информационно-консультативных, тренинговых и обучающих мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов. Образовательная программа форума рассчитана на молодежь с инвалидностью в возрасте от 18 до 45 лет, проживающих в Уральском федеральном округе.

Приглашенные спикеры и эксперты из числа представителей органов власти, ведущих общественных деятелей, психологов, лидеров общественных организаций инвалидов и молодежных сообществ предложат участникам форума набор возможностей в сфере личностного роста и профессиональной самореализации, социального проектирования и социального предпринимательства.

Полученные знания могут быть реализованы на практике в деятельности общественных организаций, при участии в конкурсах грантов и субсидий, разработке собственных проектов, бизнес-планов.

Молодых людей с инвалидностью приглашают поучаствовать в форуме. Участники прибывают на форум в составе организованных делегаций от региональных организаций ВОИ Уральского федерального округа. Состав делегации – в соответствии с квотой. Включение в делегацию большего количества участников (в т.ч. сопровождающих) – по согласованию с оргкомитетом форума. Питание, проживание участников (проживание предусмотрено только для иногородних!), обучающие программы - за счет организаторов, проезд – за счет командирующих организаций.

По всем вопросам обращаться в ТООО ВОИ: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 84/2; тел.: 8 (3452) 56-89-40 (доб.5), электронная почта: voi72@bk.ru