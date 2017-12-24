Тюменские студенты попробовали себя в роли политиков

В Тюмени завершился проект "Битва VJ-ев: Политическая кухня", в рамках которого студенты, прошедшие кастинг, попробовали себя в роли политиков. Итоги подвели в заключительном выпуске.

Проект проходил при поддержке Общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной Думе. Участники принимали граждан в общественной приемной, общались с избирателями, публично выступали на заседании Тюменской областной думы. Для них проводились мастер-классы по публичным выступлениям и созданию официально-деловых писем, которые чередовались с заданиями.

На прошлой неделе финалисты проекта посетили региональные отделения политических партий "ЛДПР" и "Справедливая Россия". После того, как участники узнали об особенностях и порядках приёма, граждан им предстояла провести приём лично. В роли граждан с проблемными вопросами выступили друзья финалистов. Им предстояло посетить приёмы соперников своего кандидата.

Затем каждый финалист в прямом эфире выступил с предвыборной речью, рассказывая о своем пути на проекте. Также студенты анонсировали законодательные инициативы, которые готовили для вступления в Общественную молодежную палату IV созыва.

Все финалисты достойно справились с заключительными заданиями, а победителями "Битвы" стали Анастасия Крылова и Алексей Ларионов. Им вручили эксклюзивные наручные часы с гербом региона на циферблате, рюкзаки с брендированными призами. Обладателем специальной номинации "Лучший VJ проекта" стал Юрий Куликов.Остальные финалисты тоже получили подарки: толстовки и брендированные наборы, дипломы и памятные сувениры, пишет "Мой портал".