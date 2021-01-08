Тюменцы смогут устраивать политические дискуссии на новой площадке

Площадка для проведения дискуссий в рамках проекта "Пространство Политика" появилась в Тюмени. Темами для разговоров становятся политика, общественные вопросы, искусство и мировые проблемы.

Тюмень стала пятым городом, где функционирует нечто подобное. Раньше такие пространства открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Проект запустили в городе по инициативе тюменской команды – участники заинтересовались развитием политической дискуссии, которой, по их мнению, особенно не хватает в таком студенческом городе, как Тюмень. Работа площадки началась со встреч по выходным – за первый сезон в традиционных дискуссионных форматах здесь успели поговорить об урбанистике, политкорректности и феминизме. А в декабре организаторы запустили Дебар: это когда серьезные темы обсуждают в неформальной обстановке.

На встречах высказываться можно обо всем, но с уважением. Проект также призван помогать реализации идей, разделяемых организаторами. В следующем году планируется запустить проект "ЗаГраницы". В его рамках будут обсуждать опыт зарубежных стран и международные проблемы с причастными спикерами. Также появится "Пространство Кино", на встречах которого тюменцы будут смотреть и обсуждать документальное кино, пишет "Вслух.ру".