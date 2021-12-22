Тюмень вновь возглавила рейтинг эффективности управления городов

Тюмень в четвертый раз возглавила ежегодный рейтинг эффективности управления городов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в тройке лидеров также Салехард и Грозный.

Рейтинг эффективности управления в городских округах призван показать актуальные результаты работы муниципальной власти в целом. В условиях пандемии городские власти смогли адаптироваться к меняющимся условиям и организовать свою деятельность, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, отмечают политологи.

"Рейтинг 2021 года продемонстрировал завидную стабильность позиций городских округов, занимающих самые высокие места. Как и в 2020 году, первая пятерка рейтинга - в том же составе, но внутри нее произошли рокировки. Тюмень сохранила первое место. При этом улучшил позиции Салехард, переместившись с пятого места на второе. Напротив, столица ХМАО, Ханты-Мансийск, который был вторым в прошлый раз, стал пятым. Казань и Грозный поменялись местами, и теперь уже столица Татарстана оказалась четвертым по степени эффективности управления городом страны, а столица Чеченской Республики поднялась на третье место", - следует из релиза АПЭК.

В аутсайдерах Улан-Удэ, Киров и Архангельск.