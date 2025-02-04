Жители Тюменской области хранят на вкладах около 328 тысяч рублей на душу населения

Рейтинг регионов по объему вкладов населения опубликовало РИА Новости, Тюменская область, где на душу населения приходится в среднем 327,9 тысячи рублей вкладов, в нем занимает 25 место. Прирост вкладов за год в регионе достиг 18,9 %.

Первое место по накоплениям заняла Москва, где на душу населения приходится более 1,74 млн рублей накоплений, на втором месте - Петербург с 821 тысячей, на третьем - Ненецкий автономный округ с 631 тысяче на человека. Ямал занимает седьмое место, где на душу населения приходится почти 503 тысячи рублей, Югра на девятой строчке с 466 тысячами рублей на человека.

Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2025 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2025 года к объему вкладов на 1 января 2024 года.