Тюмень снова в лидерах рейтинга городов по объемам строительства квартир на душу населения

По площади строящихся квартир на 1 жителя в России на начало 2025 года лидируют Краснодар, где на одного человека приходится 4,27 "квадрата" возводимого жилья, и Тюмень - с 4,18 квадратных метра на человека. Рейтинг городов России по объемам строительства квартир в начале 2025 года в расчете на душу населения опубликовало РИА Новости.

Согласно статистике ДОМ.РФ, в целом по России в многоквартирных домах на январь 2025 года строится более 110 миллионов квадратных жилья, или 2,3 миллиона квартир. При этом на первую пятерку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, а на топ-15 мегаполисов более половины строительства квартир.

В абсолютных величинах больше всего жилья на начало 2025 года строится в Москве - 17,4 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Далее идут Краснодар с 5,3 и Санкт-Петербург - 5,26 миллиона. Замыкают пятерку Екатеринбург и Тюмень с 4,8 и 3,6 миллиона квадратных метров соответсвенно. Эти же регионы входили в число лидеров и в прошлом году и сохраняют высокие темпы строительства жилья.