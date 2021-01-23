Десятки тюменцев рискуют здоровьем и кошельком ради участия в несанкционированной акции

В Тюмени проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Собравшихся много меньше, чем ожидали организаторы, зато журналистов, полицейских и просто зевак с избытком.

Еще до начала акции полицейские предупреждали граждан об административной ответственности за участие в этом незаконном массовом мероприятии. Как оказалось, организаторы митинга не подавали официальных уведомлений в администрацию Тюмени.

Среди собравшихся - много молодежи, есть и несовершеннолетние. Присутствующий на акции уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов посетовал в беседе с журналистами, что налицо попытка использовать детей и подростков в политических целях. Он считает, что это недопустимо, и с ним сложно не согласиться любому родителю.

Ранее МВД России официально заявило о том, что "руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации".

Как отмечается в заявлении МВД, "руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки".

Несовершеннолетним стоит напомнить, что за их действия придется отвечать родителям. Согласно Кодексу об административных правонарушениях им грозит штраф до 5 тыс. рублей или арест до 5 суток.

Кстати, а вообще штраф за участие в несогласованном митинге или акции может составить от 30 до 600 тыс. рублей, можно угодить под арест на 15 суток.

И еще - в Тюменской области действует режим повышенной готовности: запрещены любые массовые мероприятия, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, есть риск заражения коронавирусной инфекцией.

Так что задумайтесь, стоит ли здоровья и денег участие в псевдополитическом шоу.

Фото ИА "Тюменская линия"