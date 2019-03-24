Тюменцев приглашают на политический диктант

Общественно-политический диктант "Я – гражданин" состоится в Тюмени 27 апреля. Его участники смогут проверить собственные знания в сфере гражданской, политической и правовой культуры. Принять участие могут все желающие.

В рамках проекта "Я – гражданин" тюменцы пройдут тестирование по основным темам гражданского участия, знания Конституции РФ, умения противостоять проявлениям религиозного, национального и политического экстремизма. Диктант будет одновременно проходить на базе Общественной палаты Тюменской области и в крупнейших вузах региона. Предполагается, что на каждой площадке вопросы теста будут зачитывать представители региональной общественности, политики и науки. Всего вопросов будет тридцать, их готовят юристы ТюмГУ, пишет ИА "Тюменская линия".

Кроме того, 27 апреля будет организована фотовыставка, которая расскажет о катастрофических последствиях экстремизма для общества и личности. Пройдет концерт "Мы против экстремизма".

Организатором акции выступит региональное отделение "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" при поддержке Общественной палаты Тюменской области. При успешной реализации проекта его можно будет тиражировать на территории других субъектов РФ. Регистрация на участие: по телефону 38-18-14 или электронной почте politreyd@bk.ru.