Всероссийский экодиктант стартовал в Тюмени

В пятницу, 11 ноября, в Тюменской области, как и в других регионах страны, стартовала Всероссийская акция – студенты и школьники, педагоги и взрослые писали экологический диктант. Одной из многих площадок в первый день проведения акции стал Тюменский медицинский колледж.

В этом году акция по написанию Всероссийского экологического диктанта проводится в четвертый раз. Организаторами экодиктанта являются организация "Равноправие", общественное движение "Ангел-ДетствоХранитель" и Федеральный центр дополнительного образования.

Ежегодный проект направлен на повышение уровня экологической грамотности, формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди граждан. По замыслу организаторов повышение уровня экологической грамотности станет действенной мерой по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

– С радостью подключились к акции, потому что сохранение природы – тема необычайно важная и значимая для всего общества и каждого из нас, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Тюменского медицинского колледжа Анастасия Кирюхина. – Впервые мы организовали в нашем учебном заведении работу офлайн- площадки. Несмотря на то, что наши студенты изучают медицинские специальности, знания по экологии необходимы всем, и в первую очередь – молодежи, потому что это общеразвивающие знания, формирующие личность.

В экологическом диктанте – 25 вопросов. Студенты должны были в тестовом формате дать ответы на каждый из них. Вопросы при написании экологического диктанта – разные и зависят от категории. Есть категории "дети и школьники". Студенты отвечали на вопросы в категории "18+" и "не экологи". Однако в интерактивном проекте могут участвовать и взрослые люди, которые являются профессионалами в этой сфере, и они отвечают на более сложные вопросы, сообщает Тюменская область сегодня.

Участники акции, правильно ответившие на все вопросы или на большинство из них, получат дипломы.

Полный список мест проведения и дат можно найти на портале проекта Экодиктант.рус. Там же можно зарегистрироваться и написать диктант онлайн. Акция будет длиться до 27 ноября.