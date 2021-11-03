Большой этнографический диктант сегодня стартует в России

Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртии с 3 по 7 ноября проводят международную акцию "Большой этнографический диктант".
Большой этнографический диктант - это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.
Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта - 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей:
Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.
Стать участником акции очень просто. В любой день с 3 по 7 ноября зайдите на сайт miretno.ru, нажмите кнопку "Пройти Диктант", заполните контактные данные, затем ответьте на 30 вопросов - и можно скачивать сертификат участника.
Этнодиктант проводится с 2017 года, в прошлом году ее участниками стали более 1,74 млн человек из 123 стран.
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