Тюменские студенты-иностранцы провели в "Космосе" Cultfest

13:35 18 ноября 2024
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Ассоциация иностранных студентов Тюменского госуниверситета и национальные общественные объединения Тюменской области организовали и провели в молодёжном театральном центре "Космос" фестиваль национальных культур "Cultfest".

В управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ сообщили, что на фестивале были национальные игры и выставки от иностранных студентов, мастер-классы по латиноамериканским танцам и концерт "Волшебство культур" с художественными номерами от представителями разных народов.

Фестиваль национальных культур проводится в Тюмени с 2018 года. В 2023 году Минобрнауки Р Ф включило CultFest в список лучших практик социальной и культурной адаптации иностранных обучающихся в вузах.

В областном комитете по делам национальностей отметили, что в  в фестивале принял участие  заместитель председателя комитета Роман Малыгин. В торжественной части мероприятия он поздравил студентов и отметил важность укрепления гуманитарных связей с дружественными странами, затем в рамках фестиваля провел беседы со студентами из Туркменистана, Узбекистана и  Таджикистана. 

Теги: #ТО , национальная политика
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