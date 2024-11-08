Тюменцы могут присоединиться к акции "Татарча диктант"

Жители Тюменской области смогут присоединиться к акции "Татарча диктант" - всемирная акция проверки знаний проводится на онлайн- и офлайн0площадках с 8 по 10 ноября, сообщается в официальном телеграм-канале комитета по делам национальностей Тюменской области.

Принять участие в акции онлайн можно на официальном сайте, там же размещена более подробная информация. Офлайн в Тюмени диктант организуют 10 ноября по адресу: улица Геологоразведчиков, 28а, офис 116, начало - в 12:00.

"Основная цель акции – привлечение внимания к татарскому языку и культуре, объединение татар, проживающих по всему миру, предоставление возможности проверить знание языка, расширить круг пользователей литературного татарского языка и привить любовь к татарскому языку", - сообщают в комитете по делам национальностей Тюменской области.

В акции могут участвовать любой желающий, независимо от пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов, главное - знать татарский язык хотя бы на начальном уровне.

Отмечается, что при написании диктанта онлайн по регистрации на сайте результаты будут сразу же в личном кабинете. При посещении площадок акции результаты станут известны после 15 ноября.