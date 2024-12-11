Моор: ситуация с межнациональными отношениями в регионе стабильная

Слаженная работа власти и национально-культурных организаций способствует сохранению этнокультурной и религиозной гармонии в Тюменской области, заявил губернатор Александр Моор на заседании регионального совета по вопросам межэтнических и межрелигиозных отношений.

"В нашем регионе проживают представители множества национальностей, и мы вместе пишем историю Тюменской области. Благодарю вас за проделанную работу в 2024 году. Мы успешно организовали фестиваль национальных культур "Мост дружбы", который в новом формате привлёк свыше двух миллионов зрителей. Также впервые прошёл региональный этап Всероссийской премии "Гордость нации", в котором участвовали жители Тюмени, Тобольска и других городов. Благодаря совместным усилиям в регионе нет проблем с этнокультурным многообразием и межэтнической напряжённостью", – сказал губернатор, обращаясь к участникам заседания.

Моор подчеркнул, что усилия должны быть направлены на помощь тем иностранцам, которые приезжают в Тюменскую область с намерением работать на её благо и связывают с Россией своё будущее. Глава регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьёв рассказал об инициативах по социальной адаптации и интеграции иностранцев, в числе приоритетов - снижение конфликтного потенциала среди мигрантов и улучшение проектов по адаптации и интеграции иностранных граждан в наше общество.

С теми, кто совершает правонарушения, работа тоже проводится, но в другом ключе. По данным миграционной службы, в этом году почти на 6% проводится больше профилактических рейдов, связанных с трудовыми мигрантами, выявлено около 9 тысяч нарушений, почти полторы тысячи человек выдворены с территории региона и России.

Директор департамента по общественным связям Ирина Широкова и глава Духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат Садыков подвели итоги работы по противодействию радикализму и экстремизму среди молодёжи. Губернатор акцентировал внимание на необходимости борьбы с экстремистским влиянием на молодое поколение.

Общая обстановка в сфере этнических и религиозных отношений в Тюменской области остаётся стабильной, решили участники заседания. Александр Моор поздравил представителей национально-культурных сообществ с наступающим Днём Конституции и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.