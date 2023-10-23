Тюменцы смогут принять участие в "Большом этнографическом диктанте"

"Большой этнографический диктант" призван познакомить с культурой народов России, а также проверить уровень знаний жителей в области традиций национальных культур страны. В 2016 году в диктанте приняли участие 90 тыс. россиян, а уже через 6 лет акция объединила жителей всех регионов России и более 180 зарубежных стран.

Диктант состоит из 30 вопрос, 20 из которых – общие для всех участников, а оставшиеся 10 – уникальные для каждого конкретного субъекта Федерации. Для зарубежных участников также подготовлены вопросы о местах, связанных с Россией, но за границей страны. Максимальный балл за прохождение – 100, время, выделенное на ответы, – 45 минут. Участники, которые решат посетить Тобольск и Ялуторовск в день начала акции, смогут пройти диктант в оффлайн-формате на уникальной площадке.

– Наша задача заключается в том, чтобы после это акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, – комментирует руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Правильные ответы буду опубликованы до 13 ноября, сообщает Тюменская область сегодня.