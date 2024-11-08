Более ста молодых тюменцев пройдут через "Политическую кухню"

Проект "Политическая кухня" стартовал в Тюмени. Его проводит Общественная молодежная палата при областной думе с 2017 года для молодых людей от 16 до 28 лет, которые хотят попробовать свои силы в политике.

Зампредседателя Тюменской облдумы, руководитель фракции "Единая Россия", куратор палаты Андрей Артюхов считает, что "Политкухня" позволит молодежи приобрести первоначальный опыт общественно-политической деятельности. Также важно заниматься конкретными делами, особенно волонтерством, которое в условиях СВО очень востребовано.

Председатель Общественной молодежной палаты Ирина Михайлова рассказала, что на участие в проекте поступило 105 заявок. Они пройдут мастер-классы и интенсивы от экспертов, встречи с политиками и представителями органов власти. По итогам занятий будет конкурс, победитель которого войдет в состав молодежного парламента. Также призом станет поездка в Москву и экскурсия в Госдуму.

О работе городской думы рассказал ее депутат, член фракции "Единой России" Павел Девайкин. Ребята пообщались с 24-летним участником СВО Максимом Симоновым, награжденным медалью "За воинскую доблесть". Несмотря на тяжелое ранение, которое привело к потере обеих ног, он активно участвует в жизни Каскаринского сельского поселения, жители которого избрали его своим депутатом.

В день старта проекта его участники проверили свои знания об устройстве органов законодательной власти с помощью тестирования. Далее их ждут конкурсные задания.