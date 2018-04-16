Тюмень готовится ко встрече автопробега "Победа – одна на всех"

17 апреля активисты Югры отправляются в традиционный автопробег на ретроавтомобилях "Победа – одна на всех". Тобольск и Тюмень будут встречать гостей 19 апреля.

Отметим, акция в преддверии Дня Победы проводится уже в седьмой раз. В этот раз в медиаэкспедиции участвуют более 20 человек. На автомобилях "Победа" они планируют преодолеть восемь тысяч километров пути. Участники посетят более 30 городов, в том числе в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Завершится автопробег 9 мая в Ханты-Мансийске.

В городах, где запланированы остановки, будут проведены мероприятия, посвященные Победе советского народа над фашизмом: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и молодежью, возложение цветов к мемориалам воинам Великой Отечественной войны и другие мероприятия.

В Тюмень автоколонна прибывает во второй половине дня. На 13:00 запланирован проезд по городу, в 14:00 – возложение цветов к мемориалу у вечного огня (ул. Ленина, 2а), в 16:00 – встреча с членами Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме, активной молодежью, презентация медиаэкспедиции, просмотр видеофильма о предыдущих автопробегах (ул. Республики, 52. Информационно-выставочный комплекс). После этого участники автопробега заглянут в исторический парк "Россия — Моя история".

Организатором проекта являются Молодежный парламент Югры и АНО "Победа – одна на всех". В Тюменской области проект поддерживает Общественная молодёжная палата при Тюменской областной думе. Основная цель проекта – обратить внимание общества, молодежи на недопустимость разжигания межнациональных конфликтов, на важность осознания вклада СССР в Победу, освобождение государств Европы от фашистских захватчиков.

Фото - https://vk.com/pobedaodnanavseh