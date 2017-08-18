Владимир Якушев рассказал журналистам, как будет развиваться Тюменская область в ближайшие годы

14 августа Тюменская область отметила очередную годовщину со дня образования. Праздничные торжества по случаю 73-го дня рождения региона состоятся в пятницу, 18 августа. Накануне, 17 августа, губернатор Владимир Якушев провел пресс-конференцию, посвященную социально-экономическому развитию Тюменской области.

За полтора часа он ответил на 19 вопросов, которые касались самых разных сфер развития региона - экономики, инвестиций, импортозамещения, строительства, образования, туризма, развития городской среды, реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Представляем основные тезисы и цитаты губернатора.

О формировании регионального бюджета на 2018-2020 годы

В бюджете сохранены все действующие государственные программы и приоритеты, связанные с развитием региона. Наши программы долгосрочные, благодаря этому они дают ощутимый и видимый результат.

Формирование бюджета области проводится с сохранением приоритетных направлений бюджетного планирования текущего периода. Это сохранение всех мер социальной поддержки гражданам, имевших место в текущем году; продолжение реализации жилищных программ, действующих в текущем году; государственная поддержка промышленности, малого бизнеса и сельского хозяйства (сохранены основные формы и направления). Будет продолжено строительство объектов социальной инфраструктуры и автомобильных дорог. В полном объеме будут обеспечены средствами задачи, обозначенные в указах Президента Российской Федерации.

Объездное кольцо Тюмени

2018 год станет знаковым для областной столицы. В планах - до конца будущего года завершить строительство объездной автодороги, замкнуть "кольцо" вокруг Тюмени. Чтобы достичь этой цели, проделана огромная работа, она потребовала существенного временного ресурса.

Об образе будущего Тюменской области

В своем послании 2007 года глава региона озвучил образ будущего Тюменской области, как "многоотраслевой, диверсифицированный хозяйственный комплекс, "мотором" развития которого становятся инновационные технологии, а конкурентоспособность экономики достигает мирового уровня". Отвечая на вопрос журналиста, как далеко регион продвинулся к этой мечте, Владимир Якушев ответил, что продвинулся существенно:

"Если мы вернемся на десять лет назад, то тогда доля промышленности в валовом региональном продукте составляла всего 9%, а сегодня более 30%. Серьезные шаги сделаны в развитии инновационных технологий как на региональном, так и федеральном уровнях. Важно юридически определить, что считать инновационной продукцией, сформировать ее реестр и увязать его с импортозамещением. Когда этот перечень появится, инновационная продукция получит приоритеты, в том числе и в форме налоговых льгот, тогда процесс пойдет еще быстрее".

О строительстве новых школ

Мы ежегодно ремонтируем и строим новые школы. К началу нового учебного года откроется школа в селе Тукуз Вагайского района, крупный школьный комплекс в микрорайоне Восточный-2 областной столицы. После масштабной реконструкции примут своих учеников две школы в Ишиме - №2 и №5. Сейчас проектируются еще три школы в Тюмени. Приступаем к строительству школ в Тобольске и Заводоуковске. В планах строительство школы в Уватском районе. Стоит задача: за предстоящие три года заменить на современные здания несколько деревянных школ, оставшихся в небольших населенных пунктах.

В новом 2017-2018 учебном году за школьные парты в Тюменской области сядут около 23 тысяч первоклассников, а это на полторы тысячи больше по сравнению с прошлым годом. С 2007 года в области отмечается растущая демографическая динамика. За январь–июнь в регионе родилось 10255 человек, естественный прирост составил чуть более двух тысяч человек, миграционный прирост более 5 тысяч человек.

О капитальном ремонте многоквартирных домов

Главная задача на нынешнем этапе реализации программы капремонта - сформировать пул добросовестных и профессиональных подрядчиков. Сегодня в нем зарегистрировано 93 организации. В нормативно-правовые документы и регламенты внесены необходимые изменения, чтобы заинтересовать строительные компании участвовать в программе капремонтов.

О развитии туризма

Главное преимущество и задача отрасли туризма - развитие малого и среднего бизнеса. Тюменская область обладает большим туристическим потенциалом, его нужно обязательно развивать, именно в этой сфере в полной мере может себя проявить малый и средний бизнес.

Об импортозамещении

Нефтегазовые компании отмечают, что качество продукции, которую производят тюменские предприятия по программам импортозамещения, растет. Конкуренция в этой сфере очень высокая. Нашим производствам необходимо постоянно повышать качество и рентабельность.

Несмотря на сложности, мы сохранили действующие меры поддержки предприятий. Для стимулирования закупок у тюменских компаний, уже несколько лет в регионе организациям, ведущим добычу нефти и газового конденсата в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, из областного бюджета предоставляется возмещение в размере 5 процентов стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов, произведенных на предприятиях, зарегистрированных и имеющих производственные мощности в Тюменской области, участвующих в реализации федеральных планов импортозамещения.

В Тюменской области 83 предприятия участвуют в реализации 13 федеральных отраслевых планов импортозамещения по 90 позициям со 189 проектами. Большинство из них относятся к сфере нефтегазового машиностроения.

О развитии городской среды Тобольска совместно с компанией СИБУР

СИБУР - уникальный и надежный партнер, с которым мы вместе приступаем к реализации масштабной программы развития городской среды Тобольска. Именно компания выступила инициатором проекта, который мы поддержали. Сформирован перечень конкретных объектов и планов, которые кардинально изменят среду города.

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Информация, фото - http://admtyumen.ru