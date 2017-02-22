В Тюменском районе переизбрали главу муниципалитета

Из пяти кандидатов на должность главы района депутаты Думы Тюменского района отдали свои предпочтения Светлане Ивановой, руководящей муниципалитетом с 2015 года.

Помимо Ивановой, на должность претендовали выдвиженец от тюменской партии КПРФ, общественник Юрий Рябцев, начальник управления имущественных отношений и градостроительства администрации тюменского района Сергей Гейнц, директор Богандинской средней школы Ирина Маслова, глава Созоновского муниципального образования Дмитрий Шевченко. Каждому из кандидатов предоставили возможность заявить о себе, а также рассказать о своем видении развития района в перспективе ближайших лет.

Перед голосованием председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Тюменского муниципального района Андрей Артюхов отметил, что на конкурсной комиссии, предваряющей заседание думы, прошло подробное обсуждение всех кандидатур. Каждый из них представил пакет документов, соответствующий требованиям, и является допущенным к голосованию депутатов.

По словам вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева, Тюменский район считается самым крупным муниципальным образованием после областного центра, а его уникальность заключается не только в географическом расположении, но и в грамотном развитии экономики, привлечении инвестиций и транспортной инфраструктуре:

"Важно не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться, потому если ты стоишь на месте – тебя обгонят другие. Кроме того, местная власть еще и самая близкая к народу, ведь в первую очередь жители приходят именно сюда со своими вопросами или бедами".

Вновь избранная глава района Светлана Иванова поблагодарила присутствующих за доверие и призвала всех продолжить работу над стратегическими направлениями, которые определены в районе, сообщает Управление информационной политики Тюменского района.