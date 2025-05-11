Экспозиции "Хлеб" и "Крестьянская изба" популярны в Успенском музее

В Успенском краеведческом музее имени Георгия Яковлевича Сотникова с участием Совета ветеранов и школьников проводят Уроки мужества, Дни воинской славы, встречи в рамках проектов "Диалог поколений", "Голоса наших предков" и "Победа, добытая трудом", экскурсии, мастер-классы и выставки.

В музее есть залы трудовой и боевой славы, где размещены стенды с фотографиями земляков, приближавших своим трудом Победу в годы Великой Отечественной войны. Успехом у посетителей пользуется экспозиции "Хлеб" и "Крестьянская изба".

Фонд музея пополняется материалами, связанными с жизнью ветеранов труда: архивными документами, фотографиями, личными вещами и наградами, воспоминаниями и интервью. Пополнение экспонатами помогает организовывать новые экспозиции и тематические экскурсии.

Среди экспонатов музея есть простые, но по-своему интересные. Так, в прошлом году фонд музея пополнился дорожным сундуком, принадлежавшем Кире Джанбровской, женщине, чья жизнь была полна яркими событиями. В ноябре 1943 года Кира Сергеевна по призыву городского комитета ВЛКСМ г. Мичуринска ушла на службу в органы МГБ, демобилизовалась в марте 1946 года в звании сержанта спецслужбы. После войны работала педагогом. На протяжении 30 лет возглавляла поисковый отряд "Аэлита" в п. Московский Тюменского района, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.