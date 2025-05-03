Путь героев "пройдут" тюменские школьники

Ребята Тюменского района изучат летопись войны и пообщаются с ветеранами. Традиционно в рамках летней оздоровительной кампании детей встретят порядка 50 лагерей с дневным пребыванием при школах. Планируется работа лагерей с элементами палаточных. Всего в течение трех летних смен в лагерях отдохнут более 7200 детей, из них треть - на льготных условиях, это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также ребята из семей участников СВО.

Воспитанников лагерей ждет увлекательная программа, в которой нашла отражение тема 80-летия Победы, Года защитников Отечества и Года героев в Тюменской области. Так, смены "Правнуки Победы" пройдут в Борках, "Герои среди нас" - в Муллашах, а "Путь героев" - в Винзилях. С целью развития лидерских качеств и ответственности детей впервые пройдет конкурс профессионального мастерства среди педагогических команд "Летние истории: путь героев". Ребятам расскажут о вкладе жителей Тюменского района и Тюменской области в общую победу и героях нашего времени. В планах – организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Российскому движению детей и молодежи "Движение Первых" посвятят смены в Богандинской № 2, Московской и Переваловской школах. Учреждения дополнительного образования традиционно подготовили для ребят программы художественной, спортивной и научно-технической направленности. Юных жителей района ждут полюбившиеся зеленые лаборатории под открытым небом, в отдельном конкурсе проявят свое профессиональное мастерство воспитатели и вожатые лагерей. На базе Ушаковской школы в пятый раз состоится фестиваль управляемых дронов "Небосвод Сибири 2025", который в этом году получит статус регионального. Любителей физической активности ждет XIX Спартакиада детских оздоровительных лагерей, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.