На президентских выборах побеждает Ленин?

После обработки 73,6% бюллетеней на президентских выборах в Эквадоре лидирует кандидат от правящей партии по имени Ленин Морено. Как сообщает ТАСС, бывший вице-президент страны Морено заручился поддержкой 38,7% избирателей, а его ближайший соперник экс-банкир Гильермо Лассо получил пока только 28,8% голосов.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 40% голосов, если его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. В противном случае придется набирать 50% голосов или выходит на второй тур голосования.

В случае победы Ленина страна продолжит традиционную для последнего десятилетия левую политику. Например, известно, что именно в посольстве Эквадора в Лондоне скрывается главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж, выселения которого оттуда требует оппозиция.