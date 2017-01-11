Место гибели Распутина вошло в топ-50 рекомендуемых для посещения в 2017 году мест мира

Американский сайт путешествий Atlas Obscura опубликовал топ-50 направлений, рекомендуемых к посещению в наступившем году. В их число входят такие места, как пограничная полоса между Канадой и США или тунисский город Татуин, в котором снимались инопланетные эпизоды саги "Звездные войны". 29-е место в списке занимает музей Григория Распутина, расположенный в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Создатели сайта обосновали включение музея, созданного на месте убийства уроженца Тюменского уезда, 100-летним юбилеем революции 1917 года.

Столетие с момента гибели Григория Распутина, пришедшееся на конец прошлого года, уже успело обрести собственный резонанс. Так, на факт установки в селе Покровское часовенного столба отреагировала пресс-служба Тобольской митрополии:

Установка в Покровском не простого мемориального знака, а сооружения в виде часовни (видимо имени Григория Распутина?), использование его изображения на иконах как святого, а тем более приезд на территорию Тобольско-Тюменской епархии без приглашения и самочинное "освящение" вышеуказанного "часовенного столпа" монахами и священнослужителями из других епархий является по церковным правилам преступлением, каноническим преступлением.

Внимание: оригинальные орфография и пунктуация сохранены!!!

Atlas Obscura известен тем, что собирает список наиболее любопытных мест для путешествий, сейчас в нем насчитывается более 10 тысяч объектов. Если брать за образец Москву, то в атлас попали мавзолей Ленина, Музей космонавтики на ВДНХ, Музей холодной войны (подземный бункер-42 рядом со станцией метро "Таганская") и тому подобное. Наш регион в атласе не представлен, хотя в статье про единственную выжившую дочь Распутина упоминается Тобольск.