Тюменцы отправятся на родину Распутина

Фото: ТМПО

Экскурсию "Неизвестный Распутин" в село Покровское вновь организует Тюменское музейно-просветительское объединение. Старт 29 сентября в 9:30 от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Жить рядом с Родиной знаменитого Григория Распутина и ни разу не посетить ее – настоящее преступление. Поэтому всех желающих приглашают на экскурсию в село Покровское в конце сентября.

Этот человек по праву считается одной из самых известных и таинственных личностей первой четверти XX века. Именно его жизнь была самой обсуждаемой в российских газетах того периода. Одни считали его великим целителем и провидцем, другие лжепророком и иностранным шпионом.

Знаете ли вы, сколько двойников было у Распутина и где спрятаны его клады? Эти и другие интересные факты и легенды из жизни сибирского старца раскроет для вас экскурсия в село Покровское, организованная Тюменским музейно-просветительским объединением.

Отличная возможность погрузиться в атмосферу жизни прошлого века и узнать много интересной информации о нашем земляке, споры о жизни которого не утихают по сей день.

Принять участие в экскурсии смогут тюменцы, которым уже исполнилось 16 лет. Стоимость билета – 750 рублей.

Записаться можно по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.