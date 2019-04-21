Кремль прекрасен, но этого недостаточно: в Тобольске обсудили развитие туризма

Как эффективно развивать туристический потенциал Тобольска, обсудили на форуме для предпринимателей "Город — общее дело" во Дворце наместника. Представители туристического бизнеса вместе с приглашенными экспертами разбирались, есть ли у Тобольска своя атмосфера, что способно привлечь сюда иностранных туристов и как на этом скажется появление в городе аэропорта.

Прежде чем намечать перспективы, участники круглого стола ознакомились с актуальной статистикой по турпотоку Тобольска. Заместитель председателя комитета по культуре и туризму городской администрации Ирина Распопова рассказала, что гостевой поток в Тобольске ежегодно прирастает. В среднем в год город посещают 390 тысяч туристов, еще десять лет назад турпоток был вдвое меньше.

Самые популярные в Тобольске места — Тобольский кремль, 14 объектов музейного показа, в числе которых не только объекты Тобольского музея-заповедника, но и музей печати, а также недавно открывшийся музей кости.

"Мы нацелены на то, чтобы увеличилась средняя продолжительность пребывания туристов в городе, и на то, чтобы создавать комфортные для них предложения", — отметила Ирина Распопова.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, для достижения цели городу нужно несколько элементов. Часть из них у Тобольска уже есть — это историческая, культурная и архитектурная фактура, а также событийные мероприятия, привлекающие туристов. Однако кроме достопримечательностей город должен обладать комфортной средой и особой атмосферой, чтобы туристам хотелось сюда возвращаться.

"У Тобольска, безусловно, есть своя атмосфера, и Кремль — это то, что ее создает с визуальной и исторической точки зрения. Но пространственное развитие, комфортность для гостя в городе не может зависеть от какого-то одного объекта. Здесь должны быть понятная навигация, уютные улочки, возможно, пешеходная зона где-то кроме Тобольского кремля. В маленьком городе должно оставаться что-то, что не получается посетить за раз. На пространство накладывается то, куда турист может зайти, что-то попробовать, посмотреть, пережить, и этого должно быть настолько много, чтобы не хватило на один раз", — рассуждает Майя Ломидзе.

Речь зашла и о том, с помощью каких образов и историй нужно привлекать в Тобольск туристов, в том числе из других стран. По мнению экспертов туристического рынка, Тобольск можно выводить на мировой рынок с помощью нескольких брендов.

"Это, конечно, семья Романовых и Распутин. Это те бренды, которые не нужно объяснять ни в одной стране мира. Еще один бренд — "В Сибири по своей воле", который появился буквально два года назад. Сибирь — это тоже бренд, который работает на мировом рынке, — рассказала Майя Ломидзе. — Вы спросите, а как же Тобольский кремль? Безусловно, Кремль прекрасен. Когда я его фотографировала и отправляла своим друзьям, которые находятся заграницей, их реакцией был шок. Это очень красиво, это запоминается, здесь есть что посмотреть. Но Тобольский кремль не знают на мировом рынке и не очень внятно себе представляют на внутреннем. Просто продвигаться Тобольским кремлем недостаточно, ему надо дать огранку, которая бы по-другому подала этот объект".

На круглом столе был поднят вопрос целесообразности строительства в Тобольске аэропорта с учетом того, что крупные аэропорты, через которые люди уже привыкли летать, находятся поблизости, на соседних территориях. По мнению экспертов, причины развивать с нуля в Тобольске эту инфраструктуру есть: иностранные туристы охотнее будут добираться сюда после пребывания в Москве, также аэропорт откроет новые возможности для предпринимателей. По мнению Майи Ломидзе, успешность этого проекта во многом зависит от того, кто и как будет управлять аэропортом. В Воронеже и Калуге, городах, соседствующих с полноценными мощными аэропортами в других населенных пунктах, история с созданием собственных аэропортов сейчас развивается совершенно по-разному — в зависимости от применяемых стратегий.

Участники дискуссионной площадки затронули проблему разобщенности представителей туристической отрасли на местах и слабого взаимодействия власти и предпринимателей в развитии туристической инфраструктуры. Озвученные проблемы оказались общими и для других регионов России, желающих завлечь к себе как можно больше туристов.

"Бизнес не доверяет власти, для этого за последние много лет есть основания. Каждая сторона пытается использовать другую сторону в своих целях. Чтобы возникло доверие, должен быть создан проект, где обе стороны увидят взаимную отдачу. В регионах, где ситуацию удавалось сдвинуть, отдача пошла в виде турпотока", — считает Майя Ломидзе.

О туризме как точке роста в развитии городской среды рассказал еще один приглашенный эксперт — директор o2Consulting, руководитель проектов НИСИПП (Москва) Филипп Данько. Он привел примеры практик в туризме, которые позволяют создавать дополнительный турпоток: гастрономический туризм, квесты по точкам притяжения, по которым уже есть туристические программы, парки активностей, использование дополненной реальности.

Форум "Город — общее дело" в рамках программной работы по созданию комфортной городской среды прошел по инициативе правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании "СИБУР". На форуме выступили предприниматели и руководители компаний Тобольска и Тюмени, эксперты из Москвы и ряда регионов России. Поиск новых подходов в развитии бизнеса и социального пространства в Тобольске и Тобольском районе обсуждали на площадках "Комфортный город", "Счастливый город", "Вкусный город", "Гостеприимный город".

Влада Нерадовская