В Тюмени выбирают новое место для горельефа Маркса и Ленина с бывшего музея ИЗО

Тюменское музейно-просветительское объединение запустило голосование, в котором интересуется у горожан, где бы им хотелось вновь увидеть горельеф Маркса и Ленина со здания на улице Орджоникидзе, 47.

Горельеф "Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин" работы народного художника РФ В.М. Белова и скульптора В.Н. Мурашова находился на фасаде бывшего Дома политического просвещения, где в последнее время располагался Музей изобразительного искусства. Сейчас это помещение занимает мультимедийный парк "Россия — моя история". При его обустройстве горельеф демонтировали и передали на хранение музейщикам.

Как поясняют в музейно-просветительском объединении, такую монументальную скульптурную композицию было бы сложно разглядывать в помещении, поэтому ее хотят разместить на открытом пространстве. Сейчас среди вариантов в голосовании предлагаются Центральная площадь, Комсомольский сквер и сквер Депутатов. Тюменцы могут оставить в комментариях свои предложения.