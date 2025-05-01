В Сорокино открыли реконструированный мемориальный комплекс

В Сорокинском районе 30 апреля открыли мемориальный комплекс после реконструкции, один из элементов памятника — танк Т-34. Оружие Победы установлено здесь благодаря депутату Госдумы Николаю Брыкину. Он оказал помощь в восстановлении техники, доставке и безвозмездно передал району.

В митинге, посвященном открытию мемориального комплекса, приняли участие Николай Брыкин, председатель Тюменского совета ветеранов Степан Киричук, председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, председатель Совета муниципальных образований Тюменской области Виктор Воллерт, глава Сорокинского района Александр Агеев.

В годы Великой Отечественной войны колхозники села Жидоусово Сорокинского района (тогда еще Омской области) собрали 150 тысяч рублей для выпуска танка. Инициатором сбора денег стала Ефросинья Малахова, которая внесла самую большую сумму — 10 тысяч рублей. Танк был выпущен Омским танковым заводом. В 1943 году он был отправлен на фронт. История того танка неизвестна, в Сорокино установили аналогичный. Он также участвовал в боях, получил в бою ранение в башню, но остался в строю и дошел до Берлина, затем до 1980-х годов в войсках, позже являлся учебно-боевой машиной и был обнаружен в Московской области на территории бывшей воинской части.