В Тюмени вспомнят события Февральской и Октябрьской революций

Выставка к столетию Февральской и Октябрьской революций "Русский бунт или Буржуазная революция" откроется в феврале в Научной библиотеке Тюменского государственного института культуры. Здесь же пройдут другие мероприятия, посвященные историческим датам.

С 20 февраля тюменцы смогут посетить книжно-иллюстративную выставку, сейчас ведется сбор монографий, краеведческих изданий и изданий Ленина. Презентация и официальное открытие экспозиции состоится 22 февраля в колонном зале Научной библиотеки ТГИК при участии ректора вуза.

Как рассказала заведующая отделом обслуживания и хранения фонда Научной библиотеки ТГИК Людмила Кайгородова, в течение года в институте пройдут и другие мероприятия, посвященные событиям Февральской и Октябрьской революций. В апреле здесь покажут публикации Владимира Ленина и его соратников в рамках выставки "Роль личности в истории: Ленин и другие", пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин упомянул о важности памятной даты в послании Федеральному Собранию. По его мнению, российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий.