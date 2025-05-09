Об истории тюменского водопровода рассказали в обновленной башне

В первый месяц работы Музей воды в водонапорной башне на Орджоникидзе посетили 2,5 тыс. человек. Для 450 гостей волонтеры тюменского водоканала провели 22 экскурсии.

"На экскурсии приходят школьники, студенты, трудовые коллективы и тюменцы, которым интересна история города. Приятно, что посетители с интересом слушают историю развития водоснабжения и водоотведения в городе. И если дети и молодежь больше интересуются фактами из прошлого предприятия, то представители старшего поколения спрашивают о современных технологиях очистки воды и стоков", - рассказывала руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" и экскурсовод в Музее воды Ирина Айданова.

Специалисты предприятия изучают архивные материалы и готовятся расшить перечень музейных экспонатов. А также готовятся к Ночи музеев, которая в этом году пройдет 17 мая, - сообщает Тюменская линия.