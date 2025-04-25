Тюменцы могут присоединиться к акции "Диктант Победы"

Уже сегодня "Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и 90 странах мира, написать диктант жители Тюменской области смогут на 193 площадках.

Часть заданий посвящена специальной военной операции, рассказал секретарь реготделения партии, губернатор Тюменской области Александр Моор:

Вопросы коснутся новых регионов нашей страны — как текущих событий, так и происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны. Важнейшая задача "Диктанта Победы" — подчеркнуть связь поколений и сопричастность к судьбе России.

Акцию проводит партия "Единая Россия" совместно с Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом. Список площадок и советы по подготовке – на сайте диктанта.