В Книгу памяти Сбера к 80-летию Великой Победы включат семейные истории тюменцев

Фото из семейного архива сотрудницы Сбера Юлии

Уральский банк Сбербанка выпустит Книгу Памяти к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В издание войдут 80 историй, которые сотрудники Сбера, среди них и жители Тюменской области, рассказали о героях их семей — людях, причастных к одному из главных событий XX столетия.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Сберегая наследие прошлого, мы закладываем фундамент для будущего, основанного на честности, справедливости и уважении к нашим ценностям. Мы выражаем глубокую благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто внес вклад в достижение Победы. Они проявили невероятное мужество и стойкость в условиях тяжелейших испытаний. Этот пример помогает нам сегодня справляться с трудностями и добиваться успеха в любых обстоятельствах.

Из печати книга выйдет в июне. С отрывками из нее можно ознакомиться уже сейчас:

Евгения Каракачан живёт и работает в Тюмени. Её деду Виталию Ивановичу Голубцову летом 1941 года еще не было 16 лет. Старшие Голубцовы — отец и дед — ушли на фронт и пропали без вести. Как и многие подростки, чьи родные сражались, Виталий тоже рвался на фронт. Но в военкомате ему сказали: "Время придет — призовем": "Тогда вместе с друзьями Виталий Голубцов создал организацию помощи семьям, оставшимся без кормильцев, как в книге Гайдара “Тимур и его команда”. Штаб разместили в старой бане, придумали клятву и флаг, а мой дед стал командиром. Тайно по ночам кололи дрова, носили воду, копали огороды. Но трудно утаить что-то в деревне! О команде узнали и начали давать задания от райкома партии, райкома комсомола. Команда существовала до осени 1944 года, а потом дед ушел на фронт. Его отправили учиться в летное училище. Служил пилотом в воздушной эскадрилье в звании старшего сержанта. Летом 1945 года его перевели в Германию, где он служил до весны 1953-го".

Тюменка Наталья Рыбалкина гордится дедушкой и прадедушкой. Когда началась война, её дед Степан Шамрай был 12-летним мальчишкой. Мать умерла, когда он был совсем маленьким, отец Федот Романович ушел на фронт, младшего брата забрали в интернат. И Степан остался "сам по себе" и спустя время прибился к разведчикам в Белгородской области, где шли военные действия. "Маленькому бойцу пошили форму и выдали сапоги. На задания его тоже брали и даже наградили медалью, которую после войны он переплавил на кольцо. 66 лет прожил мой дедуля, воспитал 5 детей. Прадед Федот Романович Шамраев был участником Финской войны, прошел всю Великую Отечественную, получил множественные ранения, от которых скончался в 1947 году".