Глава Тюменской области принимает участие в съезде "Единой России" в Москве

Делегация Тюменской области вместе с губернатором региона Владимиром Якушевым принимает участие в съезде партии "Единая Россия", который проходит в эти выходные в Москве. На форуме участники подводят итоги деятельности за пять лет и определяют план работы на следующую пятилетку.

В состав делегации вошли член Высшего совета партии Артем Андросов, член Президиума Генерального совета Иван Квитка, член Президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии Эрнест Валеев, члены Генсовета "Единой России" — секретарь Тюменского регионального отделения Андрей Артюхов и секретарь первичного отделения №173 Тюмени Елена Торопыгина, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, руководитель Регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова, секретарь Тюменского городского отделения партии Александр Моор и другие, сообщает "Вслух.ру",

В первый день съезда работают дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".

"На дискуссионных площадках мы подведем итоги проделанной работы и решим, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения результата", — рассказал секретарь Генерального совета Сергей Неверов.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии — Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. 22 января пройдет пленарного заседание, а также расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений.

Завершится форум заседанием Генерального совета, на котором будет избран секретарь Генсовета и Президиум.