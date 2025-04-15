В России опубликовано первое руководство по нейрореабилитации участников СВО

Фото пресс-службы ФНКЦ РР

Впервые в России выпущено первое Национальное руководство "Хронические нарушения сознания: нейрореабилитация". Его презентация состоялась 15 апреля в НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.

Новый фундаментальный труд представляет собой беспрецедентное по значимости событие для отечественного здравоохранения. Впервые в истории российской медицины создан комплексный документ, объединяющий последние достижения науки и практики в области диагностики, лечения и реабилитации пациентов с хроническими нарушениями сознания. В его составлении принимали участие академики Российской академии наук Михаил Пирадов, Александр Разумов и Константин Лядов, члены-корреспонденты РАН Андрей Гречко и Наталья Супонева, сообщили в пресс-службе ФНКЦ РР.

"Руководство призвано стать настольной книгой для неврологов, реаниматологов, реабилитологов и других специалистов, работающих с этой сложной категорией пациентов. Его появление знаменует новый этап в развитии нейрореабилитации в России, устанавливая единые стандарты оказания помощи на основе доказательной медицины", – отмечает д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко.

Хронические нарушения сознания – одна из наиболее сложных и социально значимых проблем современной медицины. Ежегодно в России тысячи пациентов после тяжелых черепно-мозговых травм, инсультов, гипоксических и других повреждений головного мозга оказываются в вегетативном состоянии или состоянии минимального сознания.

Особую актуальность проблема приобретает в свете последних достижений реаниматологии, позволяющих сохранять жизнь пациентам с крайне тяжелыми повреждениями мозга. Однако зачастую такие пациенты остаются с глубокими нарушениями сознания, требующими длительной и сложной реабилитации.

В числе тем, которые затрагивает книга, – тактика ведения пациентов с продленным нарушением сознания в отделении реанимации, основные технологии жизнеобеспечения пациентов с хроническим нарушением сознания, методы когнитивной реабилитации. Особое внимание авторы уделили вопросам ранней нейрореабилитации, доказавшей свою эффективность в улучшении исходов у пациентов с таким диагнозом.

Кроме того, в издании содержится ряд очень актуальных приложений. Например, "Школа реабилитационной маршрутизации", "Помощь близких родственников пациентов с хроническими нарушениями сознания в реабилитации" (Дыхательные упражнения, Медитативные техники) и др.

Справка. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии" (ФНКЦ РР) – первое учреждение в России, предназначенное для оказания научно-обоснованной и методически выверенной помощи тяжелейшему контингенту больных – пациентам в критических состояниях с последствиями тяжелого повреждения головного мозга вследствие травмы (включая боевую травму), инсультов, нейроонкологии, гипоксического повреждения (пациенты в хроническом критическом состоянии).