Новое оборудование завезли в тюменский "Родник"

В Центре комплексной реабилитации "Родник" тестируют новое оборудование, приобретенное "Российским детским фондом" по итогу благотворительных турниров компании "Линия девелопмент": детские тренажеры ONLYTOP, балансировочная доска, балансборд "Доска Бильгоу" для мозжечковой стимуляции.

"Для ребят младшего возраста, в том числе с ДЦП, мало какое оборудование подходит. Детские тренажеры дают возможность ребенку разработать каждую мышцу, каждый сустав по отдельности. Одновременно развиваются оба полушария, координация, мышление, задействуется и мелкая, и крупная моторика", — рассказывает старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре "Родника" Юлия Яковлева.

Занятия с новым оборудованием начались сразу же. Дети с удовольствием выполняют упражнения, а у тренеров по АФК появилась возможность разнообразить нагрузку с учетом особенностей каждого ребенка.

Благотворительные турниры по волейболу "Линии девелопмент" стартовали в марте. Средства, вырученные от продажи билетов, компания направила в пользу "Родника".

Сбор на развитие материально-технической базы учреждения проводился в рамках программы "Российского детского фонда" "Помощь детям-инвалидам".

По материалам ЦКР "Родник".