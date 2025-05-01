Тюменские реабилитологи проводят лечение без лекарств

В тюменский Областной лечебно-реабилитационный центр обратилась женщина 52 лет, с жалобами на ноющую, тянущую боль в правой ягодице, крестцово-подвздошном и тазобедренном суставах справа, которая усиливалась при ходьбе, при длительном сидении. Нередко приходилось останавливаться при ходьбе, чтобы немного стихла боль.

При осмотре очаговой неврологической симптоматики не выявлено. Локально отмечается болезненность при пальпации ягодичной мышцы справа, уплотнение плюс симптомы натяжения грушевидной мышцы.

Пациентке были даны рекомендации по активному образу жизни, обучили комплексу упражнений, направленных на растяжение грушевидной мышцы, техникам миофасциального релиза в домашних условиях. На фоне немедикаментозной терапии в течение 2-х недель, регулярных упражнений достигнут отчетливый положительный эффект, болевой синдром практически купирован. Через 2 недели Елена почувствовала значительное облегчение, а через месяц боль ушла, - сообщает Инна Гультяева, пресс-секретарь ОЛРЦ (г. Тюмень).

"Этот клинический случай подтверждает в очередной раз, что важно заниматься профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата и есть способы купирования миофасциальных болевых синдромом немедикаментозным путем. Важно уделять внимание физической активности и правильному рациональному питанию. На работе каждые 1-2 часа делать пятиминутные перерывы для того, чтобы размяться, либо просто походить", - прокомментировала заместитель главного врача ОЛРЦ Анна Балабанова.