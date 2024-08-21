Развитие "мягких" навыков и традиционные ценности: лекторы Общества "Знание" встретились с педагогами Тюменской области

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие прошло 21 августа в рамках открытого "ЛекториУМа" августовского общественно-педагогического форума Тюменской области "Призвание". Одним из организаторов выступило Российское общество "Знание".

Директор АНО "Тюменский дом фотографии" Сергей Фирцев прочитал лекцию "Личности в истории Тюмени". Так, одним из героев его рассказа стал первый председатель правления "Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли" Иван Игнатов. Именно он основал "Жабынский механический судостроительный чугунно- и меднолитейный завод", а также построил первую в Сибири электростанцию. Также слушатели узнали о Прокопии Подаруеве, который принял непосредственное участие в создании первого в регионе водопровода и ипподрома.

Кандидат педагогических наук, психолог высшей категории, бизнес-консультант, коуч Татьяна Римкувене обсудила со слушателями традиционные ценности. Участники встречи узнали, что важно и значимо российскому гражданскому обществу. Также лектор объяснила, какие факторы могут представляет угрозу национальной безопасности нашей страны и что делать, чтобы их не допустить.

"Важно сохранять ценности, которые способствуют единению общества. Это патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческая память и преемственность поколений", – поделилась она со слушателями.

О том, почему важно развивать "мягкие" навыки у детей педагогам рассказала тренер по речи, голосу и публичным выступлениям, процессный менеджер в IT "Стройдвор" Мария Петрова. Участники мероприятия узнали, что такое критическое и креативное мышление и связаны ли они между собой, услышали, как подготовить базу для формирования этих навыков.

Доценты кафедры психологии и педагогики детства Школы образования Тюменского государственного университета Жанна Брук и Людмила Федина дали преподавателям рекомендации по развитию гибкого мышления, а также поделились, какие основные мифы существуют вокруг этой темы.

Также Российское общество "Знание" в качестве партнера присоединилось к региональному педагогическому форуму "Движения первых", который состоялся в Тюменском технопарке. Лектор Общества "Знание", председатель "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер провела для всех желающий тест на определение схем финансового мошенничества.

"Мы видим очень большой интерес преподавателей к знаниям в финансовой грамотности. Большой отклик и большое желание педагогов сотрудничать в данном направлении, и в том числе, использовать наши практики в своей педагогической деятельности", – поделилась она.

Участникам форума выступление лектора понравилось. Они с удовольствием проходили тестирование, задавали большое количество вопросов.

"Знакомы с Российским обществом "Знание", регулярно участвуем с детьми на платформе, смотрим задания. И здорово, что есть такая возможность увидеть стенд, познакомиться с проектами. И тест, как не попасть в мошеннические сети, очень понравился, много нового узнала", – рассказала учитель СОШ №4 Заводоуковска Мария Богунова.