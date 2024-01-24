На Международных образовательных чтениях обсудят развитие бережливого сознания и укрепление традиционных ценностей в обществе

Иллюстрация организаторов

XXXII Международные рождественские образовательные чтения "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" проходят с 23 по 27 января в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мероприятие охватит широкий круг важных для общества вопросов: от роли церкви в сохранении исконно русских традиций до развития бережливого сознания и экологической культуры среди населения России.

Официальное открытие Чтений состоится 24 января Божественной литургией в Храме Христа Спасителя. Богослужение возглавит Патриарх Кирилл. Также местами проведения Чтений станут Совет Федерации, храмы, вузы Москвы, Патриарший дворец Московского Кремля, залы Правительства города Москвы, образовательные, культурные и духовно-просветительские центры – всего около 70 площадок.

Программа Чтений предполагает проведение около 150 мероприятий в разных форматах. Так, 26 января в конференц-зале Храма Христа Спасителя пройдет дискуссия на тему "От устоев и традиций к устойчивому будущему".

Дискуссию организует Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество". В числе поднимаемых тем – роль Церкви в сохранении традиций, развитие бережливого сознания в различных сферах жизни, а также - развитие экологической культуры среди населения России через общественные институции, неклассические подходы сохранения традиционных ценностей в обществе.

"Формат проведения Чтений позволяет охватить максимально широкий круг тем и вопросов, направленных на решение важных государственных задач с участием общественных институтов и Церкви в реалиях современных вызовов. Тесно работая с гражданскими инициативами и социальными проектами, реализуемыми светскими и церковными организациями, мирянами и духовенством, мы видим, как возникают новые интересные формы и находятся уникальные решения, которые помогают изменить отношение граждан к окружающему их миру, способствуют позитивным преобразованиям в обществе, вносят вклад в сбережение и развитие страны, любви к своему Отечеству. При этом, обмен знаниями и опытом, обсуждения и презентации лучших практик, озвучивание главных духовно-нравственных ориентиров России в рамках Чтений ориентированы на сохранение и развитие традиционных православных ценностей", - прокомментировала Лариса Даль, руководитель аппарата Исполнительной дирекции Координационного комитета, член Совета Фонда "Соработничество", около 20 лет реализующего программу "Православная инициатива".

Отметим, узнать больше о бережливости в самом широком смысле этого слова, в том числе в контексте традиционных ценностей и духовно-нравственных идеалов, можно в рамках проекта "Бережливое сознание". Официальная группа ВКонтакте, Telegram-канал.

В этот же день с интерактивной лекцией "Почтовое: открытка с душой" выступит руководитель просветительского проекта "Почтовое", заместитель декана факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Тимур Хусяинов. Он расскажет подробнее про просветительский проект, который нацелен на знакомство с повседневностью людей прошлого через нестандартный объект - почтовую открытку.

Еще одним важным мероприятием станет круглый стол на тему "Год семьи. Общественные и православные инициативы и практики". Участники – руководители социальных проектов из разных регионов страны – обсудят способы укрепления супружества, отцовства и материнства, работу с сообществами приемных родителей, передачу семейных ценностей из поколения в поколение, изучат практики реабилитационной помощи семьям в кризисе.

Итоговое заседание XXXII Международных Рождественских образовательных чтений состоится 27 января.

Отметим, Международные рождественские образовательные чтения – это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Проводится под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси и собирает более пяти тысяч участников. В число важнейших задач Чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области образования.

Получить подробную информацию о мероприятиях Чтений и принять участие онлайн можно с помощью мобильного приложения "ПравОбраз". Официальный сайт mroc.pravobraz.ru.